На Донбасі окупанти 10 разів обстріляли українських військових – штаб АТО

З початку доби на Донбасі російсько-окупаційні війська 10 разів застосовували зброю проти українських військовослужбовців, зокрема двічі стріляли із заборонених Мінськими угодами мінометів.

Як повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00, втрат серед бійців внаслідок ворожих обстрілів не було.

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На Приморському напрямку проросійські незаконні збройні формування ще до світанку та зранку відкривали вогонь по українських армійцях, котрі тримають оборону в районі Павлополя та Широкиного. При цьому бандити застосовували гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та озброєння БМП.

На Донецькому напрямку ситуація відносно стабілізувалась, однак близько опівдня бойовики все ж таки одного разу обстріляли з протитанкових гранатометів та іншого піхотного озброєння оборонні укріплення сил АТО поблизу Авдіївки.

На Луганському напрямку противник порушував перемир'я п'ять разів. Зранку загарбники з мінометів калібру 120 мм били по опорних пунктах Збройних сил України неподалік Кримського та Новотошківського. Після обіду вони обстріляли зі стрілецької зброї один з підрозділів ЗСУ, що укріпився біля селища Жовте, та знову відкривали вогонь з протитанкових гранатометів в районі Бахмутської траси.

Раніше УНІАН повідомляв, що делегація європарламентарів у складі співголови Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС Даріуша Росаті та його колеги Міхаеля Галера відвідали Широкине та Маріуполь.