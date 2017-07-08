Бойовики на Донбасі цинічно провокують ЗСУ на порушення перемир'я, четверо наших бійців отримали поранення - штаб

В зоні проведення АТО ситуація напруженою. Російсько-терористичні бандформування продовжують нехтувати домовленостями про деескалацію конфлікту на сході України та намагаються дискредитувати українських бійців, цинічно провокуючи на порушення перемир'я. Загалом минулої доби російські гібридні війська 22 рази обстріляли позиції ЗС України. В тому числі, сім разів загарбники застосовували міномети різних калібрів та один раз били з танкових гармат, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Внаслідок бойових дій двоє українських воїнів вчора зазнали поранень. Ще двоє військовослужбовців ЗС України отримали бойові травми.

Зокрема, найбільше обстрілів бойовиків було на Приморському напрямку- 14. Зокрема, з мінометів незаконні збройні формування обстрілювали оборонні укріплення українських армійців в районі Широкиного, Водяного та Новотроїцького. Застосовуючи стрілецьку зброю, гранатомети, подекуди озброєння БМП та зенітні установки, противник порушував режим припинення вогню також поблизу Лебединського, Гнутового, Павлополя та Красногорівки.

Читайте такожВибухи в Луганську можуть стати початком серії терактів проти мирного населення – СЦКК

На Донецькому напрямку кремлівські найманці вчора утримувались від застосування зброї майже весь день.

«Проте близько 20.00 години бандити не втримались й обстріляли наші позиції у південному передмісті Авдіївки з 82-мм мінометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Дещо згодом окупанти з танків, мінометів калібру 120 мм та легкого піхотного озброєння впродовж години вели вогонь по оборонцях селища Піски. І вже під кінець доби противник здійснив ще один обстріл опорного пункту сил АТО в районі Авдіївки з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї. Всього на цьому напрямку було нараховано 3 ворожі обстріли», - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку загарбники вчора 5 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях ЗС України. Тричі впродовж минулої доби під вогонь противника з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї потрапляли українські воїни, котрі тримають оборону в районі н.п. Донець. Також зі стрілецької зброї бойовики обстрілювали наші позиції поблизу Станиці Луганської та Кримського.

Як повідомляв УНІАН раніше, бойовики терористичної організації «ЛНР» виготовляють саморобні вибухові пристрої з 120-мм уламково-фугасних мін ОФ-843А російського виробництва, які використовують у кривавих провокаціях. Зокрема, у соціальному профілі VK бойовика Дмитра Ващенка, який, як встановили в InformNapalm, входить до бандформування під назвою 4-а ОМСБр 2-го армійського корпусу (Луганськ) ЗС РФ, знайдені фотодокази виготовлення російськими терористами саморобних вибухових пристроїв з використанням 120-мм уламково-фугасних мін ОФ-843А російського виробництва (1994 року випуску).