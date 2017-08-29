Генштаб ЗСУ заявляє, що докладе всіх зусиль для покарання винних у Іловайській трагедії

Генеральний штаб Збройних сил України докладе всіх зусиль, щоб покарати організаторів та виконавців Іловайської трагедії, яка сталась у серпні 2014 року.

Як ідеться в повідомленні прес-служби Генштабу у Facebook, «у ці дні увесь український народ у скорботі згадує жахливий кремлівський злочин. Третій рік поспіль ми віддаємо шану героїзму та мужності бойових побратимів під Іловайськом».

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У Генштабі нагадують, що внаслідок підступного введення 24 серпня 2014 року російських військ на територію України військовослужбовці ЗСУ, добровольці і мобілізовані потрапили в оточення та під вогонь ракетно-артилерійських систем. «Це призвело до загибелі 366 українців, 429 воїнів отримали поранення, а 300 військовослужбовців потрапили в полон», - заявили у відомстві.

«Біль за понесені втрати не вщухає, адже він пройшов через кожне українське серце. Цей злочин не має строку давнини ні в моральній, ні в юридичній площині. Не має сумніву, що організатори та виконавці цього злочину будуть покарані, і Збройні сили України докладуть до цього усіх зусиль», - запевняють у Генштабі.

У Генштабі ЗСУ переконані, що політизація подій під Іловайськом грає на руку ворогу, штучно відволікаючи громадськість від справжніх винуватців, які знаходяться в Кремлі.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом у серпні 2014 року.

Згідно з цими результатами, головним винуватцем Іловайської трагедії, внаслідок якої, лише за офіційними даними, загинули 366 українських бійців, є військове командування РФ. Генпрокуратура повідомила, що матеріали розслідування воєнних злочинів у ході подій під Іловайськом передано до офісу Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Також, на думку слідчих ГПУ, серед інших чинників трагедії – дезертирство, розвал армії за часів екс-президента Віктора Януковича та окремі помилки українського військового керівництва.