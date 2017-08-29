Ветеран АТО розповів, як колону українських військ розстріляли при виході з Іловайська

Ветеран АТО Микола Коваленко (прізвище змінено на прохання героя публікації), служив у складі добровольчого батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець", розповів, як колону українських військових розстріляли при виході з Іловайська. Про це він повідомив в інтерв'ю "Апострофу".

Так, 28 серпня 2014 року ввечері на телефон Миколи прийшло повідомлення від комбата Миколи Тетерука (на сьогодні народний депутат, - Ред.), що о 03:00-04:00 наступного дня буде дано "зелений коридор" для виходу з Іловайська.

Зазначається, що "миротворці" одразу ж приготували автобуси - встановили замість скла металеві пластини, взяли місцеву пожежну машину і стали чекати виїзду.

"А він весь час відкладався, і, врешті-решт, пересунули вихід на світлий час. І одразу стало зрозуміло, що нас збираються розстрілювати", - сказав боєць, уточнивши, що висування в бік селища Грабське почалося о 06:00-07:00 ранку.

Микола додав, що дорогою до їхньої групи почали приєднуватися інші українські бійці, які також діяли в місті. Коли вони вийшли з Іловайська, то отримали наказ зупинитися, що здалося дивним – колона була посеред поля.

Тоді стало відомо, що "коридору" нібито немає. Російський генерал, який вів переговори з українським генералом Русланом Хомчаком, вимагав, щоб українські військові здали зброю на блокпосту, інакше їх не пропустять.

Читайте такожНагорода видала російського військового-учасника розстрілу бійців АТО під Іловайськом (фото, відео)

Коваленко припускає, що Хомчак, порадившись з президентом, прийняв рішення прориватися з боєм - таку команду отримали підрозділи. Коли колона дійшла до лісосмуги, то побачила закопану техніку і людей у новій військовій формі. Бійці вирішили, що це нацгвардійці, які прибули для прикриття. Однак це були росіяни.

"Ми могли б розбити їх з флангу, але нам не дали команду спішитися. Ми заходили навпроти їхніх позицій, поки вони не побачили хвіст або голову колони. А коли побачили, почали масований обстріл – гармати, танки на відстані 50-100 метрів, як у тирі, це було схоже на Бородинську битву. Потім нашим полоненим вони говорили: ми вас чотири дні чекали", - наголосив ветеран АТО.

Він дивується, невже українська розвідка не знала, де позиції росіян.

"Доповідала! Потрібен був прецедент в Україні – от які погані росіяни, розстріляли наш "зелений коридор". Але ж його, за фактом, не було, тому що уряд не домовився про виведення військ без бою", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом у серпні 2014 року. Згідно з цими результатами, головним винуватцем «Іловайської трагедії» у серпні 2014 року, внаслідок якої лише за офіційними даними загинули 366 українських бійців, є військове командування Росії.

Генпрокуратура повідомила, що матеріали розслідування воєнних злочинів в ході подій під Іловайськом передано до офісу Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Також, на думку слідчих ГПУ, серед інших чинників трагедії – дезертирство, розвал армії за часів екс-президента Віктора Януковича і окремі помилки українського військового керівництва.