Нагорода видала російського військового-учасника розстрілу бійців АТО під Іловайськом (фото, відео)

Медаль "За відвагу" видала військовослужбовця-контрактника 247-го парашутно-десантного полку, причетного до вбивства українських військових під Іловайськом у серпні 2014 року. Про це повідомили волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

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Так, у матеріалах зафіксовані фотографії російських десантників зі Ставрополя (247-й ДШП 7-ї ВДД), знімки відображають спалену українську техніку біля села Горбатенко та відео, зняте через оглядовий прилад БМД-2.

Відео на сторінку соціального профілю завантажив Ігор Завалишин, підписавши "Горять танки". Цей ролик відображає епізод походу десантників 247-го полку на Донбас (відео додано 26 жовтня 2014 року). На кадрах видно, як горить українська техніка, що свідчить про те, що воно зняте у період виходу української колони з Іловайського котла 29 серпня 2014 року:

Після закінчення 3 років інший контрактник 247-го ДШП Руслан Голишев зі Смоленська (дата народження 21.09.1988) опублікував фотографію медалі "За відвагу", вручену йому за указом президента Росії від 22.10.2014 року. Крім неї, Голишев нагороджений медаллю за участь у російсько-грузинській війні 2008 року за підписом командира в/ч 54801.

Ні альбом, ні дружні контакти Голишева не давали зрозуміти, при яких подіях була "зароблена" ця нагорода. Однак на сторінці профілю в Однокласниках Голишев особисто зробив підпис під фото: 29 серпня 2014 року.

"Ми неспроста нагадали читачам відео, зняте товаришем зі служби Голишева Ігорем Завалишиним. Збіг обставин зйомки й підпис під фото з датою свідчить, що Голишев також брав участь у бойових діях в Україні, зокрема у розстрілі українських військових під Іловайськом, за що його й представило до нагороди російське командування", - пояснили в InformNapalm.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом у серпні 2014 року.

Згідно з цими результатами, головним винуватцем «Іловайської трагедії» у серпні 2014 року, унаслідок якої тільки за офіційними даними загинуло 366 українських бійців, є військове командування Росії. Генпрокуратура повідомила, що матеріали розслідування військових злочинів у ході подій під Іловайськом передані в офіс Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Також, на думку слідчих ГПУ, серед інших факторів трагедії - дезертирство, розвал армії за часів екс-президента Віктора Януковича й окремі помилки українського військового керівництва.