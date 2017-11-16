Українська сторона не піддасться на шантаж бойовиків щодо обміну полоненими - Геращенко

Українська сторона у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі та її підгруп не піде на шантаж щодо включення в обмін полоненими осіб, які підозрюються у вбивстві героїв Небесної сотні

Про це член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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"Мінськ. У гуманітарній підгрупі закликала негайно розблокувати звільнення заручників, адже вже 14 довгих місяців немає жодного звільненого", - заявила Геращенко.

"Ми готові передати всіх, кого дозволяє українське законодавство, аби забрати підтверджених українців. Але ми не підемо на шантаж і не можемо відпустити на волю тих, хто жодним чином не підпадає під дію Мінських угод, наприклад,"беркутівців", яких підозрюють у вбивстві героїв Небесної сотні", - заявила Геращенко.

"Жорстко підняла питання звільнення підлітків з Ясинуватої, трагічні долі яких вже потрапили в рапорт ООН щодо дітей і конфліктів. Хлопці утримуються бойовиками 15 місяців, попри обіцянку відпустити дітей додому", - заявила Геращенко.

Також вона наголосила, що українська делегація робить усе можливе задля звільнення заручників і якнайшвидшого розблокування цього процесу.

"Мені щиро шкода людей на окупованих територіях, ви навіть не уявляєте, хто ними зараз керує... Якого штибу персонажі, з якими "моральними якостями", "освітою" і повною відсутністю елементарного виховання", - заявила Геращенко.

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Вона підсумувала: "Звільнимо заручників. Звільнимо території. Обов'язково. Вірю в це".

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада Геращенко заявила, що у полоні контрольованих Росією бойовиків на окупованому Донбасі перебувають 157 громадян України.

Сьогодні, 15 листопада, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що «зробить усе від нього залежне», щоби провести обмін полоненими з Україною.

«Я зроблю все, що від мене залежить, переговорю з керівництвом «Донецької республіки» і «Луганської республіки». Сподіваюся, що, те що ви пропонуєте, буде реалізовано якомога швидше», - сказав Путін, відповідаючи на прохання лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука сприяти обміну.

Зазначимо, українська сторона в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі в Мінську неодноразово пропонувала обмін заручниками за формулою "313 на 88" осіб.