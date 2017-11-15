Путін у монастирі пообіцяв Медведчуку переговорити з ватажками "ЛДНР" про обмін полоненими з Україною

Президент РФ Володимир Путін заявив, що «зробить усе від нього залежне», щоб провести обмін полоненими з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав під час відвідування Воскресенського Ново-Єрусалимського чоловічого монастиря в Істрі Московської області.

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«Я зроблю все, що від мене залежить, переговорю з керівництвом «Донецької республіки» і «Луганської республіки». Сподіваюся, що, те що ви пропонуєте, буде реалізовано якомога швидше», - сказав Путін, відповідаючи прохання лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука сприяти обміну.

Медведчук попросив Путіна «звернутися» до лідерів російських бойовиків і провести перший етап обміну за формулою «всіх на всіх». За його словами, 380 осіб могли б повернутися додому: українська сторона готова звільнити 306 осіб, російські бойовики - 74 особи.

«Це був би дуже серйозний крок у реалізації Мінських угод і питань миру на Донбасі», - сказав Медведчук.

Раніше Ірина Геращенко заявила, що на окупованому Донбасі в заручниках утримують 152 українців.