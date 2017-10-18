У Мінську РФ знову вимагає амністії для "беркутівців" та інших злочинців – Геращенко

У Мінську представники Російської Федерації знову вимагають амністії для колишніх бійців спецпідрозділу МВС «Беркут» та інших затриманих, які не мають жодного стосунку до конфлікту на Донбасі

Про це повідомила член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

"Заручники. Україна ще місяць тому заявила про готовність передати 302 злочинці задля звільнення 81 українця, підтверджених ОРДЛО на окупованих територіях. Всього ж в списку СБУ на сьогодні є 152 заручники в ОРДЛО, кількість зростає, бо хапають цивільних за проукраїнські погляди. Камінь спотикання – вимога амністії для беркутівців і інших персонажів, які не мають жодного відношення до Донбасу", - заявила Геращенко.

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"Працюємо, щоб були добрі новини для родин наших заручників, поки що все йде важко, але рухаємося. З вірою. Аби ще інша сторона тримала слово", - додала депутат.