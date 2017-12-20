Порошенко пропонує посилити склад СЦКК на Донбасі представниками Німеччини та Франції

Президент України Петро Порошенко пропонує запросити представників Німеччини та Франції до Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) на Донбасі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Зокрема, повідомляється, що президент висловився за посилення складу Спільного центру з контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі представниками Німеччини та Франції.

«Щодо можливості відновлення роботи СЦКК, думаю що буде абсолютно корисно, коли ми запросимо до складу СЦКК наших партнерів по Нормандському формату – німців і французів», - наголоси Порошенко.

Глава держави переконаний: «І довіри буде більше, і прозорості буде більше, і ефективність буде вищою».

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Крім того, президент проінформував про хід реформ в Україні та наголосив на рішучій налаштованості їх продовжувати.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня в Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Росія припиняє роботу свого представництва в СЦКК. Російські офіцери повинні покинути Україну через нібито «напружену морально-психологічну обстановку» і «зневажливе ставлення українських військовослужбовців».

В Міністерстві закордонних справ України вважають, що рішення РФ вивести російських військовослужбовців зі складу Спільного центру з контролю і координації істотно підриває Мінські угоди.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що заяви РФ про нібито зневажливе ставлення українських військовослужбовців до російських колег у СЦКК не відповідають дійсності.

У Спеціальній моніторингової місії ОБСЄ заявили, що СЦКК відіграє важливу роль у виконанні Мінських угод і гарантуванні безпеки спостерігачів місії.

Також у СММ ОБСЄ заявили, що місця відкликаних з СЦКК російських офіцерів зайняли бойовики.

Сьогодні раніше представник України в робочій підгрупі з питань безпеки ТКГ Євген Марчук повідомив, що Росія готова повернути своїх військових до СЦКК за певних умов.

«Щойно представник РФ у нашій групі з питань безпеки зробив офіційну заяву про те, що Росія готова повернути своїх військових до СЦКК при певних умовах. Це затвердження положення про СЦКК, їхній статус, гарантії безпеки тощо», - підкреслив Марчук.