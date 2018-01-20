В ОРДО не дають гарантій безпеки при відновленні мобільного зв'язку - СЦКК

Представники незаконних збройних формувань ОРДО не надають гарантій безпеки на проведення ремонтних робіт з метою відновлення мобільного зв'язку оператора Vodafone Україна на окупованій частині Донеччини.

Про це українська сторона Спільного центру контролю і координації припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін на Донбасі (СЦКК) повідомляє на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

Українська сторона СЦКК нагадала, що 19 січня фахівцями компанії Vodafone Україна були завершені ремонтні роботи з відновлення пошкодженого обладнання мобільного оператора в районі населеного пункту Весела Гора (Луганська область), що дозволить забезпечити послугами мобільного зв’язку усіх абонентів Vodafone, які проживають на окупованій частині Луганщини.

«Водночас усі заявки компанії Vodafone Україна на проведення ремонтно-відновлювальних робіт пошкодженого обладнання в районі населеного пункту Оленівка (Донецька область) - підтверджені гарантіями безпеки штабу АТО та за сприяння СММ ОБСЄ передані ОРДО - залишаються без реалізації. На цей час гарантій безпеки проведення робіт з боку ОРДО не надано», - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК вважає, що це свідчить про незацікавленість так званого керівництва ОРДО у відновленні роботи мобільної мережі оператора Vodafone Україна на окупованій частині Донеччини.

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Як повідомляв УНІАН, зв’язок Vodafone зник на непідконтрольних територіях Донбасу 11 січня. У компанії повідомили про пошкодження оптоволоконного кабелю.

15 січня компанія Vodafone звернулася до всіх відповідальних інстанцій, включаючи Луганську та Донецьку ОДА, СЦКК, СММ ОБСЄ, з проханням забезпечити пропуск ремонтних бригад до "сірої зони".

19 січня надання послуг Vodafone було відновлено на непідконтрольній території Луганщини.

Vodafone – останній оператор, що працював на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Там також немає стаціонарного телефонного зв’язку з підконтрольною Україні територією.