Злочинці дадуть відповідь за все, впевнений голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

У річницю широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2023 року у Гаазі навпроти російського посольства заграв гімн України.

Відео з Гааги опублікував голова Офісу президента України Андрій Єрмак. На записі видно, що навпроти відомства розгорнули український прапор.

"Злочинці дадуть відповідь за все. Ніхто нічого не забуде", - зазначив Єрмак.

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24 лютого 2023 року - річниця вторгнення РФ

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 24 лютого звернувся до українців зі словами: "24 лютого мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба".

Він висловив упевненість, що 2023 рік буде роком перемоги над російськими загарбниками.

Загальні бойові втрати РФ в Україні на 24 лютого 2023 року попередньо склали 146 тисяч 820 чоловік особового складу.

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