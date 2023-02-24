За минулу добу ЗСУ "перемололи" немало окупантів на українській землі.

За рік повномасштабного вторгнення до України Росії не вдалося реалізувати свої плани із захоплення українських територій. Окупанти не змогли захопити Луганську й Донецьку область, не вдалося їм і захопити "Київ за три дні". А ось свої втрати вони потужно наростили за ці 12 місяців.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, за рік повномасштабної війни Росія втратила 146 тисяч 820 своїх вояк, за добу українські захисники знищили 970 путінських військових.

Втрати РФ у техніці за рік масштабного вторгнення:

танків – 3363 (+13 за добу);

бойових броньованих машин – 6600 (+7);

артилерійських систем – 2363 (+11);

РСЗВ – 474 (+3);

засоби ППО – 247 (+3);

літаків – 299;

гелікоптерів – 287;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2033 (+4);

крилатих ракет – 873;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5224 (+9);

спеціальної техніки – 229 (+1).

Річниця війни в Україні

Президент Володимир Зеленський 24 лютого, у річницю широкомасштабного вторгнення Росії, звернувся до українців. Він розпочав цей день зі слів про незламність українців та висловив впевненість, що 2023 рік буде роком перемоги над агресором.

Відео дня

24 лютого 2022 року багатьох застало зненацька. Журналісти розповіли, що відбувалось за лаштунками на політичній арені в останні години перед вторгненням.

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