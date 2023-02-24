Президент зазначив, що рік боротьби - був роком болю, жалю, віри та єдності.

Президент Володимир Зеленський 24 лютого, у річницю широкомасштабного вторгнення Росії, звернувся до українців. Він розпочав цей день зі слів про незламність українців та висловив впевненість, що 2023 рік буде роком перемоги над агресором.

"24 лютого мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба", - наголосив президент, опублікувавши відео у Telegram.

Він зазначив, що рік боротьби - був роком болю, жалю, віри та єдності.

Відео дня

"І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги!", - заявив Зеленський.

У згодом оприлюдненому Офісом президента відеозверненні на честь роковин вторгнення Зеленський наголосив:

"Ми сильні. Ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Бо ми – це Україна!" Ці слова я сказав рік тому, у першому зверненні від початку повномасштабної війни. Ми не знали, що буде завтра. Але точно зрозуміли: за кожне завтра треба битись! Ми стоїмо рівно один рік".

Глава держави наголосив, що Україна витримає погрози, обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, дрони-камікадзе, блекаут, холод, бо українці сильніші за це.

Війна в Україні - актуальні новини

За даними Генштабу, 23 лютого українська авіація завдала понад 20 ударів по районах зосередження російських військ та позиціях зенітно-ракетних комплексів РФ.

Основні зусилля РФ зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.