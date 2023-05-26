За добу було знищено 25 одиниць самої лише артилерії.

Збройні сили України знищили ще 460 російських окупантів. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що від початку повномасшитабного вторгнення по 26 травня цього року загальні бойові втрати ворога серед особового складу орієнтовно склали близько 205 тис. 720 осіб. Це +460 вбитих за добу.

Танків противника було знищено 3 тис. 796 (+1 за добу) одиниць, бойових броньованих машин – 7 тис. 435 (+3), артилерійських систем – 3 тис. 384 (+25), реактивних систем залпового вогню – 570.

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Крім того, засобів протиповітряної оборони противника було знищено 328 (+1), літаків - 310 (+1), гелікоптерів – 296, безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 тис. 910 (+3) та крилатих ракет ‒ 1 тис. 15.

Також кораблів/катерів ворога було знищено 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн – 6 тис. 161 (+13), спеціальної техніки ‒ 446 (+2).

Ситуація на фронті

У своєму ранковому зведенні сьогодні, 26 травня, Генштаб повідомив, що протягом минулої доби противник завдав чотирьох ракетних ударів та 55 авіаційних. Зокрема, було застосовано 36 іранських ударних безпілотників "Shahed" - усі ці повітряні цілі були знищено.

Безпосередньо на фронті інтенсивність боїв останнім часом знижується. Окупанти проявляють активність на широкому фронті, але кількість атак помітно менша, ніж ще пару тижнів тому.

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