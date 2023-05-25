Також росіяни вкрали для себе човни у місцевого населення.

Російські окупаційні війська мілітарізували острів Джарилгач, розмістивши там своїх військових.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу. Там зазначили, що 19 травня окупанти з’єднали острів з тимчасово захопленою материковою частиною Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне.

Росіяни розмістили на острові близько 300 своїх військовослужбовців та 15 човнів іноземного виробництва, що були викрадені у місцевого населення.

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Ситуація на острові Джарилгач

Джарилгач - найбільший острів України. Він входить до Національного природного парку "Джарилгацький". Наразі перебуває під російською окупацією. 19 травня стало відомо, що росіяни влаштували військовий полігон на окупованому українському острові Джарилгач.

Загалом окупанти майже щодня обстрілюють звільнену частину Херсонської області, від чого страждають мирні українці, а населені пункти зазнають руйнувань.

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