На фронті стає все спокійніше / фото t.me/V_Zelenskiy_official

Інтенсивність боїв на фронті продовжує знижуватися. За добу зафіксовано всього 22 ворожі атаки, хоча ще на початку травня їх було по півсотні і більше на день. Ці дані наводить Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Основні зусилля ворог зосередив на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Так, під Куп'янськом росіяни намагаються поліпшити своє тактичне становище, роблячи наземні атаки біля Масютівки і завдаючи ударів артилерією і авіацією. На Лиманському напрямку противник безуспішно наступав в районі Білогорівки Луганської області. 

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На Бахмутському напрямку росіяни ведуть наступальні дії в районі міста Бахмут - де саме, не уточнюється. Під Авдіївкою метою російських атак були спроби просунутися в районі Красногорівки. 

"На Мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка", - повідомили в Генштабі.

Ситуація на фронті

Вчора російські окупанти зруйнували дамбу Карлівського водосховища в Донецькій області. Під загрозою підтоплення знаходяться три населених пункти. Ймовірною метою цієї атаки була спроба порушити логістику Сил оборони України в цьому районі.

Вчора на запорізькому напрямку нацгвардійці збили одразу два ворожих Су-25, коли ті намагалися відбомбитися по українських позиціях. Один літак був знищений повністю, другий отримав серйозні пошкодження і був змушений здійснити аварійну посадку.

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