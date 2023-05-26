Окупанти проявляють активність на широкому фронті, але інтенсивність боїв помітно нижча, ніж ще пару тижнів тому.

Інтенсивність боїв на фронті продовжує знижуватися. За добу зафіксовано всього 22 ворожі атаки, хоча ще на початку травня їх було по півсотні і більше на день. Ці дані наводить Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Основні зусилля ворог зосередив на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Так, під Куп'янськом росіяни намагаються поліпшити своє тактичне становище, роблячи наземні атаки біля Масютівки і завдаючи ударів артилерією і авіацією. На Лиманському напрямку противник безуспішно наступав в районі Білогорівки Луганської області.

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На Бахмутському напрямку росіяни ведуть наступальні дії в районі міста Бахмут - де саме, не уточнюється. Під Авдіївкою метою російських атак були спроби просунутися в районі Красногорівки.

"На Мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка", - повідомили в Генштабі.

Ситуація на фронті

Вчора російські окупанти зруйнували дамбу Карлівського водосховища в Донецькій області. Під загрозою підтоплення знаходяться три населених пункти. Ймовірною метою цієї атаки була спроба порушити логістику Сил оборони України в цьому районі.

Вчора на запорізькому напрямку нацгвардійці збили одразу два ворожих Су-25, коли ті намагалися відбомбитися по українських позиціях. Один літак був знищений повністю, другий отримав серйозні пошкодження і був змушений здійснити аварійну посадку.

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