Інтенсивність боїв на фронті продовжує знижуватися. За добу зафіксовано всього 22 ворожі атаки, хоча ще на початку травня їх було по півсотні і більше на день. Ці дані наводить Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.
Основні зусилля ворог зосередив на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
Так, під Куп'янськом росіяни намагаються поліпшити своє тактичне становище, роблячи наземні атаки біля Масютівки і завдаючи ударів артилерією і авіацією. На Лиманському напрямку противник безуспішно наступав в районі Білогорівки Луганської області.
На Бахмутському напрямку росіяни ведуть наступальні дії в районі міста Бахмут - де саме, не уточнюється. Під Авдіївкою метою російських атак були спроби просунутися в районі Красногорівки.
"На Мар'їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка", - повідомили в Генштабі.
Ситуація на фронті
Вчора російські окупанти зруйнували дамбу Карлівського водосховища в Донецькій області. Під загрозою підтоплення знаходяться три населених пункти. Ймовірною метою цієї атаки була спроба порушити логістику Сил оборони України в цьому районі.
Вчора на запорізькому напрямку нацгвардійці збили одразу два ворожих Су-25, коли ті намагалися відбомбитися по українських позиціях. Один літак був знищений повністю, другий отримав серйозні пошкодження і був змушений здійснити аварійну посадку.