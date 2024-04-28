Вони розкрили втрати окупантів у бронетехніці.

На Авдіївському напрямку продовжують працювати американські бойові танки Abrams, Збройні сили України не відводили їх від лінії фронту, каже пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади Анастасія Блищик.

"Російські безпілотники, як і наші FPV-дрони, заважають працювати будь-якій техніці. Як танкам Abrams, так і БМП Bradley, і піхоті - всім підрозділам. Але неправильно говорити, що ми не застосовуємо або відводимо американську техніку", - сказала вона в коментарі Фокусу.

За її словами, Сполучені Штати Америки не говорили відвести свої танки від лінії фронту, вони працюють на цьому напрямку щодня. Блищик підкреслила, що Abrams показують хороші бойові результати, хоча війна і передбачає втрати в техніці. При цьому загарбницькі війська втрачають більше бронетехніки, тільки в зоні відповідальності 47-ї ОМБр - понад 150 одиниць.

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Також американські танки дають українським військовослужбовцям потужну вогневу підтримку. Пресофіцерка розповіла про випадок, коли екіпаж виїхав на поле бою і з прямої наводки влучив по танку окупантів. "Якби танк не зупинили і він прорвався, піхота опинилася б у вкрай важкій ситуації", - додала вона.

Танки Абрамс на війні: останні новини

Нагадаємо, раніше Associated Press повідомило, що українські війська почали відводити з лінії фронту американські танки Abrams M1A1. За їхніми даними, це відбувається через активне використання безпілотних літальних апаратів.

У 92-й ОШБр зазначали, що вогнева міць та актуальність броньованої техніки на полі бою в рази зменшилася у зв'язку з появою безпілотних систем.

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