Ефективність безпілотників росіян під час ударів по американських танках можна радикально знизити, зазначило західне видання.

Американські танки Abrams в Україні вирішили відвести з передової, щоб врятувати від російських дронів-камікадзе. Прибуття в нашу країну M1A1 Abrams сприймалося як переломний момент у війні, однак РФ навчилася з ними боротися.

Про це написало видання The Telegraph та дало рецепти порятунки цих танків від ворожих безпілотників. "Це тривога для НАТО. Якщо Росія виявила критичні вразливі місця в нашій броні, наші кордони починають виглядати дуже вразливими", - зазначає видання.

Воно підкреслило, що минулого року Київ отримав від Вашингтону 31 танк Abrams, але наразі 5 з них вже знищено, й Україна виводить ці танки з передової. Причиною цьому, на думку журналістів, є те, що Київ використовує ці танки як статичну зброю для захисту власних позицій. Тоді як вони розраховані для маневрових атак у складі ударного кулака.

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"Здається, саме так його розгортають українські Збройні сили, що робить його дуже вразливим для атак безпілотників. Ми не можемо жити у світі, де безпілотники вартістю кілька тисяч доларів можуть атакувати танки вартістю 10 мільйонів доларів там, де вони найбільш вразливі", - йдеться у матеріалі.

Також видання пояснює, що розв'язати цю проблему можна, одним із варіантів є встановлення металевих кліток, які захищають башту від дронів. Крім того, на думку журналістів, танки можна оснастити чимось схожим на британську лазерну систему DragonFire, яка вміє боротися з безпілотниками.

"Якщо це станеться, то ефективність дронів буде радикально знижена - до наступної еволюції. Українці звикають працювати з сучасними західними танками. Земля підсихає, боєприпаси їдуть, може наступати бронетехніка. Західний танк, що рухається зі швидкістю 50 миль/год (повідомлялося, що швидкість на бездоріжжі становить 48 км/год, - Ред.), набагато важче вразити, ніж статичний. Дні бронетанкової війни ще не пораховані", - підсумовує видання.

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Напередодні The New York Times також підтвердило інформацію про щонайменше 5 знищених танків Abrams в Україні. Головною проблемою вони також вважають дрони-камікадзе.

За інформацією Associated Press, через дронову небезпеку, Сили оборони України ухвалили рішення відвести танки Abrams з поля бою. Наразі американські та українські військові розробляють нові підходи для їхнього використання.

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