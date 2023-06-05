Ірина була 7 місяців на реабілітації за кордоном після влучання уламків ракет.

Серед убитих Росією українських дітей – 4-річна Ліза. Дівчинка, яку мама Ірина називала сонячною дитиною, загинула під час теракту у Вінниці.

Тепер мама загиблої вчиться заново жити. Вона погодилася на перше інтерв'ю після трагедії, щойно повернулася з-за кордону, йдеться в сюжеті ТСН.

"6 березня у Лізи був день народження - 5 років. Думала, приїду з Австрії на 2 тижні, побуду і поїду назад. Але я сюди приїхала, сказала, що все, я більше не хочу в Австрію", - каже жінка.

Позаду в Ірини - 7 місяців реабілітації та десятки хірургічних втручань після влучання уламкмв ракет. Тепер жінка знову у Вінниці, у рідному місті, в яке з Лізою тікала від війни у столиці. Поки вона живе у мами й показує тут кімнату Лізи.

"Ми йшли до логопеда, це був звичайний день, ми ходили туди 4 рази на тиждень. Ніхто не знав, що так буде", - пригадує 14 липня 22-ого Ірина. Це був один з найкривавіших днів, тоді Росія скинула на Вінницю чотири ракети - загинули 28 людей, понад 200 поранених.

Майже рік потому Ірина повернулася на місце трагедії й згадала, що у момент "прильоту" все довкола було чорне, стояли авто, а людей взагалі не було. Вона почала кричати до чоловіка, який тримався за голову, й просити допомогти витягнути Лізу з візочка, бо рука не слухалася.

"Він підбігає до візочка і каже, що вибачте, я нічим не можу допомогти. Я дивлюся потім на Лізу і розумію, що Ліза вже все", - пригадує мама й не може стримати сліз.

Ірина була сама важко поранена, але постійно говорила, щоб допомогли її Лізі, а потім вона почула чиєсь прохання накрити її доньку, бо "на це неможливо дивитися".

Мама загиблої Лізи була в лікарні, з її тіла дістали два десятки уламків ракет. Від неї приховували, що її донька загинула. Жінка каже, що дівчинка прийшла до неї уві сні й попрощалася - у білій сукні та з німбом над головою.

Наразі Ірина намагається знайти роботу, вести соцмережі та навідувати дитячі інтернати. Вона каже, що не хоче їхати за кордон, вона буде залишатися у Вінниці.

Російська ракетна атака по Вінниці 14 липня 2022 року

14 липня 2022 року Росія вдарила по Вінниці крилатими ракетами "Калібр", запустивши їх з акваторії Чорного моря.

Унаслідок цього теракту РФ загинули 28 людей, кількість постраждалих, які перебували у лікарнях, досягала 70 людей.

У своєму дитячому візочку після "прильоту" загинула крихітна Ліза. Фото з місця трагедії облетіло увесь світ, на ньому - закривавлений дитячий візочок.

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