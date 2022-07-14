Наразі відомо про 20 загиблих, троє з них – це діти.

Попередньо унаслідок ракетного удару російських окупантів по центру Вінниці загинуло 20 людей. Разом з тим до поліції продовжують звертатись люди, рідні та близькі тих, хто перебував в районі потрапляння ворожих ракет.

Наразі таких звернень у правоохоронців 15. Про це у Facebook повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Вінниця: станом на 14:00 на спеціалізовану лінію поліції надійшло 15 повідомлень про безвісти зниклих громадян, які перебували в районі потрапляння ворожих ракет. Зараз вони на зв'язок не виходять – мовиться у дописі.

На місці події продовжують працювати понад 400 поліцейських. 12 слідчо-оперативних груп Нацполіції та Служби безпеки документують черговий злочин російської армії проти українського народу.

Удар по центру Вінниці – ракети випустили з Чорного моря

Вінницю було атаковано крилатими ракетами типу "Калібр", які рашисти випустили з підводного човна в акваторії Чорного моря. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами Ігната, зенітно-ракетні війська повітряних сил знищили дві ракети.

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