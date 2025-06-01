В хід пішли квадрокоптери і дрони типу "крило".

Під час атаки дронів на аеродроми РФ були задіяні безпілотники, які натренували із використанням технології штучного інтелекту. Про це повідомляє Clash Report.

"Минулого року українська військова розвідка сканувала російські бомбардувальники та навчала штучний інтелект розпізнавати їх і виконувати алгоритми автоматичного пікірування. Сьогодні ми бачимо результати", - пише видання.

Зазначається, що під час атаки було використано безпілотники двох типів - класичні квадрокоптери вертикального зльоту та безпілотники типу "крило", які запускаються із міні-катапульти.

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Джерела УНІАН також отримали детальні знімки безпілотників, які були використані в цій атаці:

Атака дронів по Росії: що відомо

Як писав УНІАН, сьогодні вдень одразу кілька військових аеродромів в різних регіонах Росії атакували ударні дрони. Зокрема удари було завдано по авіабазі "Оленья" в Мурманській області та авіабазія "Белая" аж в Іркутській області. За даними джерел УНИАН, вдалося знищити або пошкодити більше 40 російськиз літаків, включно із дефіцитними стратегічними бомбардувальниками.

На відміну від попередніх українських атак на російські аеродроми, цього разу безпілотникам не довелося летіти тисячі кілометрів аж з України. Дрони привезли фурами поближче до аеродромів, і вже там дрони піднялися в небо і раптово атакували літаки.

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