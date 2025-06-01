Відомо, що цю схему було застосовано щонайменше у двох атаках - на "Оленью" і на авіабазу в Іркутській області.

Атака на аеродром стратегічної авіації "Оленья" під Мурманськом і авіабазу "Белая" в Іркутській області була здійснена дронами, які привезли на вантажівках. У Мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент вильоту безпілотників із кузова фури.

На опублікованих кадрах видно, що на причіпній платформі вантажівки стоять металеві контейнери, з яких по одному вилітають невеликі квадрокоптери. Поруч на землі лежить, очевидно, кришка контейнера. Ймовірно, вона автоматично "відстрілилася", коли водій зупинив машину в заданій точці.

Судячи з навколишнього ландшафту і сонячної погоди, це відео знято в Іркутській області, де дрони атакували авіабазу "Белая". У Мурманській області сьогодні йде дощ.

Відео дня

Тим часом у Мережі поширилося відео, зняте російським військовослужбовцем, ймовірно, на аеродромі "Оленья". Молодий чоловік емоційно заявляє "Тут п*зда" і показує палаючі літаки у себе за спиною.

Атака дронів на Росію

Як писав УНІАН, сьогодні СБУ провела масштабну спецоперацію, в рамках якої було атаковано чотири аеродроми базування російської стратегічної авіації - "Белая", "Дягилево", "Оленья" та "Иваново".

За словами очевидців, дрони, які атакували аеродроми, не прилетіли з України. Їх ближче до аеродромів привезли на фурах, водії яких, мабуть, не знали про характер вантажу. Після доставки вантажу на точку, дрони почали вилітати з кузова самостійно.

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