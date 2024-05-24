Субсидії передбачено одним з пакетів військової допомоги, оголошених у травні.

Пакет військової допомоги Україні, оголошений держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час візиту до Києва, частково піде на стимулювання збройової промисловості Європи, зокрема і самої України. Про це пише Defense One із посиланням на слова чиновників Держдепартаменту США.

Відповідно до плану, у цьому пакеті США виділять 2 мільярди доларів на підтримку України. Скоріше за все, більше половини з них піде на прямі закупівлі американської зброї. Але, як заявив представник Держдепартаменту в коментарі Defense One, "значну" частину витратять на розвиток ВПК країн-партнерів, зокрема у східній Європі. Серед потенційних інвестиційних майданчиків чиновник назвав Болгарію, Румунію та Чорногорію.

Хоча проект все ще перебуває на стадії планування, одним із варіантів може бути субсидування східноєвропейських закупівель американської зброї за умови, що вони потім інвестуватимуть еквівалентні суми в нарощування внутрішнього виробництва зброї. Тоді країни, які отримують кошти, повинні будуть частину виробленої зброї чи боєприпасів передати Україні.

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США також можуть використовувати фонд для субсидування позик заможнішим країнам, які мають бюджетні обмеження. Посадовець назвав Скандинавію потенційним напрямком інвестицій.

"Ми могли б спробувати субсидувати [позику] в обмін на те, що ви нарощуєте виробництво, і знову ж таки, пожертвуєте частину Україні", - пояснив чиновник.

У тандемі з цими зусиллями США також працюватимуть над збільшенням промислового потенціалу України через спільні американсько-українські ініціативи, сказав чиновник. Наприклад, йдеться про використання грошей для субсидування будівництва оборонних заводів, які Україна вважає критично важливими.

Робота є на "досить попередній" фазі, сказав чиновник, зазначивши, що наступним кроком є ​​переговори з Україною про те, що їх найбільше цікавить.

Третій спосіб використання фонду, який отримав назву Програма оборонного підприємництва в Україні (UDEP), може полягати в "стратегічному послабленні Росії" шляхом переходу партнерів США з російської зброї на американську.

Наприклад, країна, яка зважує вибір між новим літаком з Росії чи США, може отримати дешевий кредит, щоб вибрати американський літак. Гроші також можуть бути використані для оплати нової американської зброї, яка замінить старі радянські чи російські системи, відправлені в Україну.

Західна військова допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Олаф Шольц пояснив, чому Німеччина не буде передавати свої крилаті ракети Taurus Україні. За його словами, Берлін не хоче, аби українці самостійно визначали цілі для ударів цими ракетами, а відправка німецьких фахівців в Україну є неприйнятною.

Також ми розповідали, що США виділяють Україні новий пакет військової допомоги. За словами держсекретаря Блінкена, виділена раніше американська військова допомога Україні вже "досягла лінії фронту", нова буде відправлена в стислі терміни.

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