За словами Блінкена, виділена раніше США "військова допомога" Україні вже "досягла лінії фронту", нова буде відправлена в стислі терміни.

США виділили Україні чергову партію зброї на $275 млн, повідомив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

До нового пакету увійшли боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155-мм та 105-мм, ракети TOW, системи Javelin та AT-4, високоточні авіаційні боєприпаси, стрілецька зброя тощо.

"Сьогодні Сполучені Штати оголошують про нове постачання зброї та обладнання в Україну, щоб підтримати хоробрий український народ, який захищає свою країну", - заявив держсекретар США.

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За словами Блінкена, виділена раніше США "військова допомога" Україні вже "досягла лінії фронту", нова буде відправлена в стислі терміни.

Військова допомога для України - деталі

У п'ятницю, 24 травня, Україна отримала від Німеччини ще один зенітний ракетний комплекс IRIS-T для посилення системи протиповітряної оборони (ППО). Про передачу повідомляє німецьке видання Der Spiegel із посиланням на свої джерела. Зазначається, що тепер в України є чотири системи середньої дальності IRIS-T і одна - малої дальності.

Нещодавно міністр оборони США Ллойд Остін на початку засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-22") заявив, що в Україну "з тижня на тиждень" йтиме постійний потік військової і безпекової допомоги з США. Я

Зокрема, як сказав міністр оборони США, зустріч відбувалась у момент випробувань, оскільки загарбники Володимира Путіна започаткували ще один наступ на суверенну територію України.

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