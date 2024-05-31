ЗМІ дізналися, що застосування далекобійних ракет та боєприпасів й досі залишається під забороною.

Президент США Джо Байден дозволив Україні застосовувати американську зброю для ударів по території Росії з обмеженою метою захисту Харкова.

Про це пишуть The Washington Times та Reuters з посиланням на низку американських чиновників, які говорили на умовах анонімності.

"Президент Джо Байден тихо дозволив Києву запускати надану США зброю по військових об’єктах у Росії, які підтримують наступ на північно-східне українське місто Харків", - пише Reuters з посиланням на чотирьох високопоставлених осіб США. Відео дня

Агенція додає, що це рішення знаменує зміну політики Байдена, який рішуче відмовлявся дозволити Україні використовувати американську зброю для ударів усередині Росії.

Співрозмовники на умовах анонімності заявили, що рішення Байдена стосується лише російських об’єктів біля кордону з Харківською областю, де окупанти розпочали наступ.

"Нещодавно президент доручив своїй команді забезпечити можливість використання наданої США зброї для протидії вогню в Харківській області, щоб Україна могла завдати удару по російських військах, які атакують їх або готуються до нападу", - сказав один із чиновників.

Чиновники підкреслили, що США все ще забороняють Україні використовувати надані США ракети великої дальності та інші боєприпаси для наступальних ударів по території Росії. Зокрема, ця заборона стосується запусків далекобійних ракет ATACMS.

Втім, рішення Байдена також не означає, що США схвалюють атаки безпілотників, які Україна здійснює проти російських нафтових об’єктів.

За словами аналітиків, Байден зіткнувся з потенційно незручною перспективою, що під час проведення саміту НАТО в липні російські війська наступатимуть на Харків і на схід України, коли альянс відзначає свою 75-ту річницю.

Удари зброєю США по території РФ

США дозволяють українській армії використовувати американські засоби ППО для знищення цілей над територією Росії, якщо вони загрожують Україні.

Як пише The Washington Post з посиланням на чиновника Білого дому, Україна "не має жодних обмежень" на використання засобів ППО, наданих США, щоб збивати російські ракети або винищувачі над територією Росії, "якщо вони становлять загрозу для України".

Вчора низка ЗМІ повідомила, що адміністрація Байдена таємно дала Україні дозвіл наносити удари по території Росії з використанням наданої США зброї. Наразі дозволено удари біля кордонів Харківської області.

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