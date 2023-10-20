Зазначається, що українські війська, нібито, завоювали плацдарм у селищі Кринки.

Американські аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що наступ ЗСУ на лівому березі Дніпра Херсонської області масштабніший, ніж ті рейди, що було раніше.

Як повідомляється у звіті ISW, геолокаційні кадри вказують на присутність українських військових вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту

За словами російських пропагандистів, у четвер, 19 жовтня, дві диверсійно-розвідувальні групи бригади морської піхоти України форсували Дніпро, розгромили війська окупантів у цьому районі та завоювали плацдарм у селищі Кринки.

Відео дня

Хоча російська піхота нібито контратакувала та відтіснила ЗСУ до околиць селища, однак Сили оборони все ще контролюють деякі будинки в Кринках і чекають на підкріплення.

Інший російський блогер стверджує, що українські війська використали більше живої сили в атаках на Кринки, ніж у попередніх атаках. Деякі російські джерела, у тому числі голова Херсонської обласної окупаційної адміністрації Володимир Сальдо, зазначають, що війська РФ відтіснили українські сили з району Пойма-Піщанівка-Підстепне на позиції вздовж узбережжя Дніпра і біля Антонівського залізничного мосту. Додається, що ЗСУ намагаються відпочити і перегрупуватися під постійними авіаударами і обстрілами з боку окупантів.

Ситуація на Херсонщині: останні новини

Нещодавно аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті повідомили, що підрозділи двох бригад морської піхоти України, ймовірно, 17-18 жовтня форсували Дніпро та висадилися на лівий берег Херсонської області.

Російські воєнкори бояться, що це може бути частиною більш масштабного плану.

Згодом начальниця координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала заяву аналітиків. За її словами "твердження аналітиків - це припущення, їх розуміння і бачення можливого розвитку подій".

"Не вся робота може бути публічною і не вся робота заслуговує інформаційного поширення в той самий момент, як вона здійснюється. До цього треба ставитись з розумінням",- підкреслила Гуменюк.

Водночас військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що на лівому березі Херсонської області зростає сіра зона. Окупанти нічого не можуть із цим зробити – у ворога взагалі немає можливості там наступати.

Вас також можуть зацікавити новини: