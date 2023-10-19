Гуменюк нагадала, що "не вся робота може бути публічною і не вся робота заслуговує інформаційного поширення в той самий момент, як вона здійснюється".

Начальниця координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала заяву аналітиків ISW щодо ймовірних змін на лінії розмежування на лівому березі Херсонщини.

В ефірі телемарафону вона зауважила, що "заяви аналітиків - це припущення, їх розуміння і бачення можливого розвитку подій". "Треба розуміти і орієнтуватися в суспільному просторі. Якщо ми говоримо про бойові дії, то краще за військових, знають тільки військові. Безпосередньо ті, хто задіяні в цих операціях",- акцентувала Гуменюк.

Начальниця координаційного прес-центру Сил оборони півдня додала, що бойова робота сил оборони завжди спрямована у різних формах і напрямках на те, щоб знищувати ворожий потенціал та ворожі позиції "в усіх їх проявах, які є в нашій зоні відповідальності".

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"Ми продовжуємо цю роботу. Не вся робота може бути публічною і не вся робота заслуговує інформаційного поширення в той самий момент, як вона здійснюється. До цього треба ставитись з розумінням",- підкреслила Гуменюк.

Вона нагадала, що України не перший рік в умовах гібридної війни, тому потрібно орієнтуватись на офіційні джерела, які знають про бойову роботу та завжди надають оперативну інформацію згідно її доцільності.

"Сьогодні ми можемо сказати, що росіяни дуже часто використовують інформаційний простір для виправдування своїх злочинів, вони знаходять привід пояснити, чому вони бомблять правий берег (Херсонщини - УНІАН), чому вони нищать населені пункти керованими авіаційними бомбами, які залишають по собі шестиметрові вирви. Це їх виправдовування, що вони це роблять, тому що їм страшно. Насправді бойова робота наших сил проводиться планово, з висвітленням в можливому і доцільному сенсі нами здійснюється оперативно. Тому, довіряйте, будь ласка, тим достовірним джерелам, які про це сповіщають, бо знають про цю роботу",- підкреслила Гуменюк.

Ситуація на Херсонщині: останні новини

19 жовтня у Силах оборони півдня розповіли, що російські загарбники несуть великі втрати, але продовжують вбивати мирних жителів та цілять по житлових кварталах. Українські сили за добу ліквідували майже півсотні окупантів та велику кількість техніки на цьому напрямку.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті повідомили, що підрозділи двох бригад морської піхоти України, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег Херсонської області.

Тим часом російські воєнкори побоюються, що це може бути частиною більш масштабного плану.

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