Вони просунулися на північ від Піщанівки та до Пойми.

Підрозділи двох бригад морської піхоти України, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівий берег Херсонської області.

Як повідомляється у звіті ISW, на вчорашніх геолокованих кадрах видно, що українські бійці просунулися на північ від Піщанівки (14 км на схід від міста Херсон та 3 км від річки Дніпро) та до Пойми (11 км на схід від міста Херсон та 4 км від річки Дніпро).

За даними росЗМІ, дві штурмові групи ЗСУ висадилися на східному березі Дніпра та прорвали оборону окупаційних військ, тимчасово зайнявши всю Пойму та позиції на північній околиці Піщанівки. Станом на 18 жовтня загарбники контролювали лише південну частину Піщанівки.

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Зазначається, що військове керівництво занепокоєне здатністю військ відбити потенційну українську наступальну операцію через Дніпро. Це пов'язано зі станом російського угрупування військ на лівому березі. Командування РФ останніми місяцями залучило відносно більшу кількість елітних підрозділів з херсонського напряму для підтримки оборонних операцій у Запорізькій області.

У середовищі воєнккорів РФ зростає занепокоєння з приводу того, що ця операція може бути частиною більш масштабного плану. На їхню думку, Україна хоче "розширити плацдарм" для більшого наступу.

"Примітно, що чільні й загалом надійні російські джерела обговорюють дії України на східному березі як більш масштабні, ніж раніше задокументовані тактичні рейди українських сил через річку", — вказується у звіті.

Ситуація на лівобережжі Херсонської області

У липні у Силах оборони пояснили, що там триває контрбатарейна боротьба і ЗСУ намагаються вичистити певну територію, хоча теж дуже хотіли б закріпитися на позиціях лівого берега.

У серпні вглиб лівобережжя Херсонщини заходив батальйон ГУР "Шаман". Розвідники ліквідували один підрозділ ракетних військ спецпризначення ворога і налякали окупантів.

Тоді ж ISW повідомляв, що ЗСУ здійснили рейд на лівий берег Херсонщини, прорвали оборону вглиб на 800 метрів. Під кінець дня "воєнкори" почали писати, що Сили оборони покинули лівий берег Дніпра. В ISW вважають це "обмеженим рейдом", а не повноцінним проривом лінії оборони.

У вересні у звіті аналітиків вказувалось, що в районі Херсону ЗСУ почали створення плацдарму для форсування Дніпра. При цьому, на думку аналітиків, окупанти, ймовірно, не мають необхідної кількості військ, щоб захиститися від українського удару у цьому секторі.

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