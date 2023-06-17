Сили оборони для завдання високоточних ударів повинні мати озброєння дальністю до 200 км.

Наразі українська армія перехоплює ініціативу у війні з росіянами. Однак, для нарощення сили та перемоги потребує далекобійного озброєння дальністю до 200 кілометрів.

Як заявив заступник міністра оборони Володимир Гаврилов, усі військові плани українських військових реалізуються відповідно до оцінок, але для перемоги над російськими загарбниками Силам оборони України потрібне далекобійне високоточне озброєння.

"Головне в сучасній війні - це володіння обстановкою, щоб знати положення противника, а також мати можливості завдавати високоточних ударів на далекі відстані. Тобто мати зброю, яка здатна уражати противника на дальності до 200 км", - зауважив він.

За словами Гаврилова, наразі Україна перебуває на шляху до отримання літаків, які перш за все оборонятимуть небо від російських балістичних та інших ракет для захисту мирних людей та цивільної інфраструктури.

"Пройшло більше року війни і ми впевнені, що переможемо російських загарбників, разом з нашими партнерами, які забезпечують нас усім необхідним", - вважає заступник міністра.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, протягом останніх тижнів українські захисники та захисниці продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії, та мають частковий успіх. Зокрема, на оборонних рубежах не втрачено жодної позиції.

Водночас, на сході Сили оборони України й обороняються, й подекуди наступають. Так, на Бахмутському напрямку українська армія займає панівні висоти, лісосмуги для поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута.

Крім того, на півдні українські війська ведуть активні наступальні дії на кількох напрямках одразу та практично на усіх із них мають тактичних успіх й поступово просуваються вперед. Зокрема, відомо про просування до двох кілометрів на кожному напрямку.

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