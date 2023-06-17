У Росії жорстка нестача танків.

Російські сили стикаються з нестачею танків, оскільки український контрнаступ просувається вперед, повідомляє The Guardian.

Відзначається, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час візиту на військовий завод в Західному Сибіру заявив, що виробництво бронетехніки необхідно збільшити, оскільки Україна говорить про великі втрати, яких зазнає противник.

Шойгу заявив, що збільшення виробництва танків необхідне "для задоволення потреб російських сил, які проводять спеціальну військову операцію".

Ця заява також перегукується зі словами президента РФ Володимира Путіна, який раніше заявив, що російським збройним силам не вистачає "високоточних боєприпасів, засобів зв'язку, літаків, безпілотників і так далі".

Як заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв'ю The Guardian в п'ятницю, центр запеклих боїв за останній тиждень змістився на дорогу до Маріуполя, де український наступ повільно відкидає російські сили, і британські танки "Челленджер" були "заряджені і озброєні" для вступу в бій.

Втрати окупантів

З початку повномасштабного вторгнення українські Збройні сили знищили майже 29 тисяч одиниць російської техніки, озброєння, ракет і безпілотників. Зокрема, танків знищено вже майже 4 тисячі. З них 11 було знищено за останню добу на Таврійському напрямку.

Водночас союзники постачають Україні все більше танків. Так, додаткові поставки танків Leopard 2 повинна здійснити компанія Rheinmetall, профінансують Данія і Нідерланди.

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