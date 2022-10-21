Юрій Фельштинський вважає, що треба чимшвидше повалити режим Лукашенка.

Російський правитель Володимир Путін – небезпечна людина, яка цілком може застосувати ядерну зброю.

Таку думку озвучив американський історик-дослідник сучасної Росії, доктор історичних наук Юрій Фельштинський.

"Україна повинна домовитися із союзниками, щоб їй дали дозвіл завдавати ударів по території Білорусі та Росії. Путін зробить ще одну спробу захопити Київ, але вона буде провальною. Українська армія за ці 8 місяців стала ще сильнішою. Проблема ось у чому: Путін робить останню спробу виграти війну конвенційною зброєю. Перший ешелон своєї армії він втратив, але мобілізувати певну кількість людей зможе", - сказав історик.

Фельштинський зауважив, що армія окупантів має перевагу - завдавати ударів з повітря. А інший дуже вагомий козир - ядерна зброя.

"Найбільш слабка ланка - Білорусь. Треба почати наступальні дії стосовно Білорусі. У нас, у вільного світу, є всі підстави скинути диктатора Лукашенка. Росія може завдати ядерного удару по Україні саме з території Білорусі", - додав Фельштинський.

Ядерна зброя РФ: погрози Путіна

Востаннє лідер Кремля погрожував Україні та світу застосуванням ядерної зброї 21 вересня. Він тоді сказав наступне:

"Всім, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхній бік".

Іноземні експерти вважають, що Путін не збирається йти на деескалацію та може застосувати ядерну зброю. Також була думка, що Росія шантажує, залякує Захід ядерною війною.