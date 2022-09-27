Чим більше проблем буде у Путіна, тим більша ймовірність, що він використає ядерну зброю.

Колишній агент ЦРУ Роберт Бер вважає, що президент Росії Володимир Путін "загнаний у кут", але він не піде на деескалацію і може застосувати ядерную зброю.

Таку думку він висловив в коментарі CNN.

На переконання Бера, шанси побачити, що російський диктатор розпочне деескалацію в Україні, майже нульові.

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"Він просто не може поступитися такою мірою. … Він сильна людина – це образ, який він створив собі за останні двадцять років", – каже колишній співробітник ЦРУ.

За його словами, Путін "загнаний в кут". На цьому тлі зростає загроза застосування ним ядерної зброї.

"Ризик побачити, як він використовує ядерну зброю, зростає з кожним днем. Росіяни, з якими я спілкуюся, переконані, що він це зробить. Я не знаю, наскільки вони поінформовані. Спочатку це була лише загроза, але чим більше проблем буде у Путіна, тим більша ймовірність, що він використає ядерну зброю. Я не здивуюся, якщо він не використає її проти українських військ", – каже Бер.

Ядерний шантаж Росії: що варто знати

З боку російських чинних та колишніх чиновників, пропагандистів довгі місяці лунають погрози застосувати ядерну зброю – чи то проти України, чи то проти США, чи то проти Європи.

На тлі значних втрат РФ на війні проти України, дефіциту живої сили, який Росія компенсовує за рахунок оголошеної мобілізації, і військової техніки, погрози ядерним ударом почали лунати ще частіше.

Минулого тижня до ядерного шантажу вдався російський президент Володимир Путін, який заявив, що "щодо Росії ведеться ядерний шантаж". Він пригрозив, що у разі загроз для територіальній цілісності Росія "використає всі наявні засоби, це не блеф".

Український президент Володимир Зеленський вважає, що це тільки перші кроки ядерного шантажу Путіна, і також не вважає, що це блеф.

"Він хоче налякати весь світ. Це перші кроки його ядерного шантажу. Я не думаю, що він блефує", – каже президент.

Заступник голови Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький також наголошував, що Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни.

Водночас розслідувач Bellingcat Христо Грозєв акцентував, що ядерний арсенал Росії не перевірявся роками, тому є дуже високий ризик, що він не функціонує належним чином.

Країни Заходу відреагували на погрози РФ, пригрозивши країні серйозними наслідками у разі застосування ядерної зброї.

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