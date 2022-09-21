Кривавий диктатор Путін переконаний, що "щодо Росії ведеться ядерний шантаж".

У середу, 21 вересня, президент Росії Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян. У ньому він не тільки оголосив про часткову мобілізацію в РФ, але і пригрозив всьому світу ядерною зброєю.

Про це свідчить опублікована в YouTube-каналі "RTVI Новости" заява глави країни-агресора.

Путін, який розв'язав криваву війну проти України, переконаний, що "щодо Росії ведеться ядерний шантаж". Він пригрозив, що при загрозі своїй територіальній цілісності Росія "використовує всі наявні засоби, це не блеф".

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"Всім, хто намагається шантажувати нас таким чином, повинні знати, що роза вітрів може розвернутися і в їхню сторону", - цинічно заявив президент Росії.

Раніше близький соратник Путіна, депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов заявив, що метою для ядерних ударів Росії буде не Україна, а Німеччина і Великобританія. За його словами, застосовувати ядерну зброю проти України Москві "нецікаво", оскільки в його фантазіях росіяни "будуть тут жити".

Крім того, в червні російський пропагандист Володимир Соловйов в черговий раз пригрозив світу ядерною війною з Росією, наслідком якої стане знищення всього живого. Такий варіант він називав "оптимістичним" для РФ.

20 вересня пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що "цей тиждень знаменує або переддень нашої швидкої перемоги, або переддень ядерної війни".

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