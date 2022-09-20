Це питання обговорюється.

Сполучені Штати Америки готові поставити українській армії танки, але вона повинна довести, що зможе їх використовувати.

Про це в мікроблозі Twitter повідомив репортер американського видання Foreign Policy Джек Детч.

"Представник Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки сказав, що "танки знаходяться на столі" для українських сил, але Україна повинна буде продемонструвати здатність підтримувати більш сучасні моделі, щоб отримати їх", - повідомив він.

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Як пише CNN, високопоставлений американський військовий чиновник заявив, що передача танків Україні в майбутньому "абсолютно обговорювана". Однак вони не підходять для негайного бою через проблеми з навчанням, технічним обслуговуванням і забезпеченням.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 600 мільйонів доларів.

До нього увійдуть боєприпаси до ракетних систем HIMARS, системи нічного бачення, обладнання для розмінування, артилерійські снаряди та інше обладнання.

Раніше The Wall Street Journal повідомляв, що Україна передала Сполученим Штатам Америки список озброєння, яке знадобиться її Збройним силам для продовження контрнаступу наступного року.

За даними видання, до списку увійшли 29 видів різних систем озброєння і боєприпасів, у тому числі танки, дрони, артилерійські системи, протикорабельні ракети Harpoon, ракети для Himars і ракетні системи ATACMS.

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