Європейські країни домовилися про передачу техніки і компенсацію.

Словенія відправить Україні 28 танків моделі M-55 S для протистояння російській агресії. Натомість вона отримає від Німеччини 40 вантажівок і сформує середню батальйонну групу для захисту і порятунку.

Відповідною інформацією поділився портал 24UR.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб домовилися про угоду. Компенсацією за передачу танків Україні стануть 35 навантажувальних машин і п'ять автоцистерн для води. Транспортні засоби будуть використовуватися армією Словенії в захисних цілях.

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В офісі Голоба зазначили, що угоду уклали в солідарність з народом України, який захищається від повномасштабного російського вторгнення. А ще угода дозволить зміцнити співпрацю між Словенією та Німеччиною.

Що стосується M-55 S, то це глибока модифікація радянського Т-55. Останній такий танк надійшов на озброєння Словенії в 1999 році. У процесі змін M-55 S обзавівся 105-мм гарматою, активною бронею, прицілом Fotona SGS-55 з лазерним далекоміром та іншими елементами.

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, Україна отримала від ФРН дві РСЗВ Mars II і 50 бронетранспортерів Dingo. А ще Німеччина пообіцяла поставити чотири додаткових САУ Panzerhaubitze 2000 і боєприпаси для них.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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