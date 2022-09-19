Словенія відправить Україні 28 танків моделі M-55 S для протистояння російській агресії. Натомість вона отримає від Німеччини 40 вантажівок і сформує середню батальйонну групу для захисту і порятунку.
Відповідною інформацією поділився портал 24UR.
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб домовилися про угоду. Компенсацією за передачу танків Україні стануть 35 навантажувальних машин і п'ять автоцистерн для води. Транспортні засоби будуть використовуватися армією Словенії в захисних цілях.
В офісі Голоба зазначили, що угоду уклали в солідарність з народом України, який захищається від повномасштабного російського вторгнення. А ще угода дозволить зміцнити співпрацю між Словенією та Німеччиною.
Що стосується M-55 S, то це глибока модифікація радянського Т-55. Останній такий танк надійшов на озброєння Словенії в 1999 році. У процесі змін M-55 S обзавівся 105-мм гарматою, активною бронею, прицілом Fotona SGS-55 з лазерним далекоміром та іншими елементами.
Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, Україна отримала від ФРН дві РСЗВ Mars II і 50 бронетранспортерів Dingo. А ще Німеччина пообіцяла поставити чотири додаткових САУ Panzerhaubitze 2000 і боєприпаси для них.
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