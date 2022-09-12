Вони знадобляться для контрнаступу ЗСУ.

Україна просить у Сполучених Штатів Америки більше озброєння, в тому числі ракетні системи ATACMS дальністю 300 кілометрів.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на відповідний документ, переданий американським законодавцям.

У ньому перераховані десятки видів озброєнь, які будуть потрібні ЗСУ для продовження контрнаступу в 2023 році.

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Серед них армійська тактична ракетна система ATACMS, яку раніше адміністрація президента США Джо Байдена відмовилася постачати.

Перелік вимог України для наступальних операцій включає 29 видів систем озброєння і боєприпасів. Серед них танки, дрони, артилерійські системи, протикорабельні ракети Harpoon і 2000 ракет для Himars.

В кінці серпня помічник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що вони не надаватимуть Україні ракети ATACMS дальністю 300 км для РСЗВ HIMARS.

Раніше екс-заступник начальника Генштабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко сказав, що для ефективного контрнаступу українській армії потрібні далекобійні ракети ATACMS, більше реактивних систем HIMARS, MLRS, танки і авіація.

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