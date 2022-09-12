Україна просить у Сполучених Штатів Америки більше озброєння, в тому числі ракетні системи ATACMS дальністю 300 кілометрів.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на відповідний документ, переданий американським законодавцям.
У ньому перераховані десятки видів озброєнь, які будуть потрібні ЗСУ для продовження контрнаступу в 2023 році.
Серед них армійська тактична ракетна система ATACMS, яку раніше адміністрація президента США Джо Байдена відмовилася постачати.
Перелік вимог України для наступальних операцій включає 29 видів систем озброєння і боєприпасів. Серед них танки, дрони, артилерійські системи, протикорабельні ракети Harpoon і 2000 ракет для Himars.
В кінці серпня помічник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що вони не надаватимуть Україні ракети ATACMS дальністю 300 км для РСЗВ HIMARS.
Раніше екс-заступник начальника Генштабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко сказав, що для ефективного контрнаступу українській армії потрібні далекобійні ракети ATACMS, більше реактивних систем HIMARS, MLRS, танки і авіація.