Безпрецедентний наступ України на російську територію завдав удару по репутації Путіна в війні, яку Росія планувала виграти за декілька днів.

Про це в коментарі The Times заявив російський політолог Сергій Марков, який є довірною особою кремлівського правителя та раніше консультував Кремль в питаннях щодо України. Як відомо, політолог оголошений персоною нон ґрата в Україні.

"Це приниження для Володимира Путіна, і люди, звичайно, незадоволені. З цих регіонів прибули десятки тисяч біженців... Очевидно, що російська армія не може впоратися з ситуацією", - сказав Марков. Відео дня

За оцінками аналітиків, українські війська, чисельністю до 10 тисяч військовослужбовців, вже просунулися на 20 миль вглиб території РФ. Схоже, що російські військові були захоплені зненацька швидкістю наступу, зазначають журналісти. Останні події можуть призвести до відставки вищого військового керівництва, в тому числі очільника Генштабу Росії Валерія Герасимова.

Вже понад 120 тисяч росіян залишили небезпечні території. Повідомлялося, що лояльним до Кремля ЗМІ наказали применшити масштаби вторгнення, щоб не допустити паніки. Водночас "слухняна" газета "Комерсант" написала про втечу цивільних з зони ведення боїв та їхню злість на чиновників.

"Це ляпас для президента. Ми не змогли відтіснити ворога", - сказав неназваний російський чиновник в інтерв'ю Politika.Kozlov.

Бої на території Росії

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