Росія вже перекинула резерви на Курщину, однак поки що українці зберігають там перевагу.

Росія не може відкинути українські війська в Курській області, попри відправку підкріплень на цей напрямок. Про це виданню Financial Times розповіли українські військові, які беруть участь в операції.

В неділю Міністерство оборони РФ опублікувало відео з винищувачами і вертольотами, які нібито завдають ударів по колонах української техніки. Однак перевірені відео та фотографії показують, що українські війська просунулися на 30 км углиб Росії та контролюють вузлове місто Суджа поблизу кордону.

"Ми йдемо глибше", — сказав Денис, український військовий, який здійснив три ротації на територію Росії з початку операції. Українські війська все ще мають перевагу, попри те, що Росія спрямувала підкріплення, додав він, коли над головою пролетів український винищувач.

Відео дня

Його підрозділ, який FT не називає на прохання Дениса та його старших офіцерів, більше тижня тому було перекинуто на Сумщину зі сходу Донецької області для участі в наступі.

Інший солдат, Костянтин, сказав, що ранній успіх раптової операції "справді підняв нам настрій". "Ми впевнені в перемозі України", — додав він, перш ніж повернутися до бою.

Офіційний представник українського Міністерства оборони сказав FT, що деталі операції не розкриваються, оскільки українці "спочатку дочекаються, як вона розвиватиметься".

"Кінцева мета вторгнення України — яка використовує деякі зі своїх найкращих та найелітніших бригад — залишається неясною. Але операція показала, що оборона кордону Росії все ще слабка більше ніж через рік після першого міні-вторгнення України, і дала Києву вкрай необхідний моральний поштовх", – наголошує FT.

Бої в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, після початку операції ЗСУ у Курській області РФ на Харківському напрямку інтенсивність обстрілів знизилася. Окупанти стали менше застосовувати артилерію. Втім, за словами українських військових, ситуація на Харківському напрямку залишається складною.

Також ми розповідали, що Білорусь почала нагнітати ситуацію на кордоні, вочевидь, на прохання Росії намагаючись відтягнути українські війська на тлі курської операції. Однак за словами спікера ДПСУ Андрія Демченка, прикордонники поки що не помітили прибуття білоруських військ до кордону.

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