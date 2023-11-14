На думку експертів, існує три варіанти, чому росЗМІ опублікували відповідне повідомлення, а потім видалили.

Військове командування РФ могло наказати державним росЗМІ оприлюднити, а потім відкликати повідомлення про перегрупування військ на окупованій території Херсонської області в рамках інформаційної операції.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW), ці дії можуть бути направлені на те, щоб змусити бійців ЗСУ недооцінити наявну російську живу силу на лівому березі Херсонської області.

Водночас це може вказувати й на реальні дискусії, що відбуваються у вищих ешелонах російського військового командування, які просто передчасно вийшли в інформаційний простір. Згідно з іншою гіпотизою, зовнішнє джерело під виглядом Міністерства оборони РФ передало росЗМІ інформацію про "перегрупування" загарбницьких військ на лівому березі Херсонської області.

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На думку експертів, незалежно від причин і обставин повідомлень ТАСС і РІА"Новости", реакція на них свідчить про те, що події на Херсонщині залишаються дуже болючими в інформаційному просторі РФ. Зокрема російський медіа-простір досі не згуртувався навколо єдиної риторики про те, що відбувається на східному березі Дніпра.

Інформація про відступ окупантів з Херсонщини

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада низка прокремлівських пропагандистських ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ оголосила, що окупаційна армія прийняла рішення зайняти "вигідніші позиції" в Херсонській області, однак за кілька хвилин публікацію видалили й назвали помилкою.

Пізніше у Міноборони РФ заявили, що це була провокація.

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що це не був "вкид". Більше, схоже, що командування угрупування "Дніпро" вже має таке повідомлення для ЗМІ, щоб пояснити причини свого чергового "жесту доброї волі", але хтось у прес-центрі дав фальстарт.

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