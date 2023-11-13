Ймовірно, росіяни підготували таке повідомлення для пропаганди, але хтось з команди кинув його передчасно.

Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив, що стоїть за заявами російських ЗМІ про відступ окупантів з лівобережжя Херсонської області.

Як зазначив Коваленко у своєму Телеграм-каналі, пропагандистам від прес-служби командування угруповання "Дніпро" надійшло повідомлення, що стосується ухвалення якогось рішення про перегрупування військ на "вигідніші позиції на схід від Дніпра". Інформаціювідразу розтиражували провідні російські пропагандистські ЗМІ, але, через деякий час, надійшло спростування, яке МО РФ назвало провокацією.

"Складається таке враження, що провідні російські пропагандистські ЗМІ, які нічого не публікують без узгодження з органом, що курирує, опублікували вкидання або… Положення на лівому березі Дніпра в Херсонській області у росіян і справді плачевне. Контролювати розширення сірої зони вони не можуть, КАБи, навіть у гіпертрофованих кількостях не вирішують проблеми, а логістика поступово поглинається туманом війни. З іншого боку, ознак відведення військ командування РВВ не демонструє", - зазначив експерт.

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Наприклад, у районі села Корсунка, де розгорнуто підрозділи "Шторм Z", з'явилися підрозділи морських піхотинців. При цьому, головні сили 70-ї МСД та 7-ї ДШД поки що залишаються незадіяними, вичікуючи в резерві.

Водночас експерт нагадав, що росіяни сконцентрували свої основні сили на дуже вузькій у глибину ділянці, протяжністю близько 40 км. При цьому на ділянці вже не працює логістика першого рубежу – дорога, що веде від Олешок, через Піщанівку на Козачі Лагері, Кринки, Корсунку і так до Нової Каховки.

Тобто використовувати цю логістику для ефективної протидії розширення сірої зони окупанти вже не можуть. Власне, з одного боку, основні сили РФ ще в дію не введені, але не можна стверлжувати, що це через впевненість у собі. Якщо ж їх запровадити на цьому етапі, то в умовах застосування в обмеженій зоні ситуація може вийти з-під контролю на інших ділянках.

"Так, власне, про що це я… О, так, повідомлення від командування "Дніпра". Я не думаю, що це був "вкид". Хакерська атака тощо. Більше, схоже, що командування угрупування "Дніпро" вже має таке повідомлення для ЗМІ, щоб пояснити причини свого чергового "жесту доброї волі", але хтось у прес-центрі дав фальстарт. З іншого боку, дуже показово те, що вони чудово усвідомлюють своє становище на лівому березі", - зазначив експерт.

Інформація про відступ окупантів з Херсонщин

Нагадаємо, сьогодні низка прокремлівських пропагандистських ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ оголосила, що окупаційна армія прийняла рішення зайняти "вигідніші позиції" в Херсонській області. Йдеться про угруповання "Дніпро", яке дислокується на лівобережжі.

Втім, через кілька хвилин новини про "перегрупування" раптово зникли з усіх російських ЗМІ. Частина сайтів заявили, що новина була опублікована "помилково".

У Міноборони РФ оперативно відреагували на новини російської пропаганди про фактичний відступ окупантів з позицій на лівобережжі Херсонської області. Там заявили, що це була провокація.

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