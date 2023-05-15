Окупанти встановили перші рубежі оборони вздовж залізниці біля Новоселівського, а самі покинули цей населений пункт.

Російські війська завдали наземних ударів на північний схід від Куп'янська і на рубежі Куп'янськ-Сватове.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Як зазначається у звіті, окупанти вели безуспішні наступи в районі населених пунктів Масютівка (12 км на північний схід від Куп'янська), Синківка (8 км на північний схід від Куп'янська), Новоселівське ( 14 км на північний захід від Сватового), та на східній околиці села Стельмахівка (15 км на північний захід від Сватового).

Крім того, за деякими даними, також бої йдуть за 13 км на північний захід від Сватового.

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Аналітики зазначили, що частини російської 1-ї гвардійської танкової армії (Західний військовий округ) встановили перші рубежі оборони вздовж залізниці біля Новоселівського, а самі покинули цей населений пункт.

В останню добу в районі Кремінної російських наземних атаках зафіксовано не було. При цьому, як вказали аналітики, глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров з посиланням на командира чеченського спецназу "Ахмат" спростував повідомлення про те, що українські сили прорвали російські оборонні рубежі в районі Кремінної, але визнав, що ЗСУ можуть вести диверсійно-розвідувальну діяльність в цьому районі.

"ISW не виявив підтверджень значної української наступальної активності біля Кремінної", - підсумували аналітики.

Ситуація в Луганській області

Окупанти в Луганській області облаштовують госпіталі для своїх 300-х. Крім того, вони проводять примусову видачу російських паспортів місцевим жителям.

А 8 травня стало відомо, що окупаційна влада так званої "ЛНР" отримала наказ формувати спеціальні табори для чоловіків призовного віку. Вони будуть туди потрапляти в разі примусової евакуації населення і втечі колаборантів із захоплених територій.

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