За словами Ігната, ракети заходять на територію України з різних точок, а "шахеди" можна запускати з мобільних пускових установок на будь-якому напрямку.

Росіяни атакують Україну різними типами ракет та ударних БПЛА зі всіх напрямків. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи досить нетипову мапу нічну повітряних тривог, коли тривоги розповсюджувалися переважно на захід країни.

"Противник атакує різними типами ракет і ударних БПЛА. Атакує зі всіх напрямків, от і маємо карту зі всіх напрямків нетипову. Захід ракет використовується з різних точок, зокрема із півдня - знаємо, що були ракети "Калібр" з моря, так само ракети Х-101, Х-55. Ну і "шахеди" - "шахеди" взагалі можна зараз запускати фактично з тих мобільних пускових установок, які в них є, теж на будь-якому напрямку. Ну зазвичай запускають і з півдня, і з півночі. Це все умовно, це лише напрямок", - сказав Ігнат.

Коментуючи "невідомі повітряні цілі", які вночі залетіли з території Придністров’я до Вінницької області, речник зазначив, що цілі, які запускає противник, неодноразово залітали з району Чорного моря, використовуючи і молдовську територію.

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"Придністров’я - саме собою, саме тому з півдня заходять ракети "Калібр", - сказав Ігнат.

Вночі в Україні лунала тривога - чим атакувала Росія

Як повідомляв УНІАН, вночі в Україні тривала масштабна повітряна тривога. Загарбники атакували українські міста ракетами та дронами. У Тернополі зафіксовано влучання у промзону. При цьому на Київ окупанти запустили дрони-розвідники, які були знищені на дальніх підступах.

Зазначимо, що Україна "почервоніла" майже одразу після початку міжнародного конкурсу пісні "Євробачення", яке присвятило частину свого ефіру темі війни.

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