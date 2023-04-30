У свою чергу ЗСУ продовжують знищувати російські тили в Луганській області.

Російські війська провели обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна.

Про це йдеться у свіжому огляді Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що ці атаки були безуспішними. З посиланням на український Генштаб експерти повыдомили, що росіяни проводили наземні атаки в напрямку Білогорівки і південніше Діброви.

Також російські війська провалили наземні атаки в напрямку населених пунктів Терни і Невське і в лісовому масиві Серебрянка в 11 км на південь від Кремінної.

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Також у звіті йдеться, що ЗСУ продовжують завдавати ударів по російських тилах в Луганській області. "Російські джерела стверджують, що 29 квітня українські сили завдали удару чотирма ракетами HIMARS по Брянці в 9 км на захід від Алчевська по трасі Т0504", - зазначили аналітики.

Ситуація в Луганській області

Тривалий час окупанти в Луганській області проводять безуспішні наступальні дії. Щоб хоч якось поповнити ряди живої сили вони почали мобілізувати місцеве населення.

24 квітня Інститут вивчення війни повідомив, що РФ направляла підрозділи двох військових округів і двох повітряно-десантних дивізій для наступу в Луганській області, яке в оперативному відношенні виявилося безуспішним і завершилося. При цьому говорилося, що для посилення десантників під Кремінною їх озброїли артустановкою ТОС-1А "Солнцепек".

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