Експерти нагадали, що найманці здали важку техніку Міноборони РФ.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що ПВК "Вагнер" залишиться в Білорусі. Тривають інформаційні операції про загрозу "вагнерівців" для Польщі та України, але вони не мають підстав.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Лукашенко сказав Путіну, що група Вагнера залишиться в центральній Білорусі, ймовірно, тонко нагадавши Путіну про загрозу, яку військова організація "Вагнера" все ще представляє для нього, і підкресливши контроль Лукашенка над цією владою.

Заяви Лукашенка, ймовірно, були покликані змусити Путіна задуматися про неприємний для нього факт, що новий гарнізон "Вагнера" в Білорусі розміщує свої сили наполовину ближче до Москви, ніж попередня база "Вагнера" на півдні Росії. Попередня база найманців в Краснодарському краї знаходилася приблизно в 1370 км від Москви, а нова база - приблизно в 720 км по відмінній дорозі.

Відео дня

Путін і Лукашенко також посилили інформаційні операції, спрямовані проти Заходу, зокрема посилили свої неправдиві заяви про провальний контрнаступ України. Високопоставлені західні і українські чиновники вважати, що ще занадто рано оцінювати контрнаступ ЗСУ, оскільки Україна все ще має значні незадіяні підготовлені сили і зберігає здатність вести операції в будь-який час і в будь-якому місці.

Лукашенко і Путін також заявили, що група "Вагнера" становить загрозу для Польщі. Немає жодних вказівок на те, що найманці в Білорусі мають важке озброєння, необхідне для серйозного наступу на Україну або Польщу, оскільки умовою угоди Путіна, Лукашенка і Пригожина, що поклала край збройному заколоту, була передача "Вагнером" такої зброї Міністерству оборони Росії.

Знімки Maxar основної бази Вагнера в Цілі, Осиповичі, зроблені 23 липня, показують, що транспортні засоби, які в даний час припарковані в зоні зберігання і навколо неї, являють собою в основному сотні легкових автомобілів, невеликих вантажівок і приблизно 35 напівпричепів. Сили "Вагнера" в Білорусії не становлять військової загрози для Польщі або України, поки вони не будуть переоснащені механізованою технікою. Навіть тоді вони не становлять серйозної загрози для НАТО.

ПВК "Вагнер" в Білорусі - останні новини

ПВК "Вагнер" наприкінці червня 2023 року на чолі з Євгеном Пригожиним влаштували заколот Росії. Бунт закінчився домовленістю-Олександр Лукашенко дозволив найманцям переїхати до Білорусі.

Вже в липні колони "вагнерівців" почали прибувати до Білорусі. 23 числа Лукашенко в Санкт-Петербурзі під час зустрічі з Путіним поскаржився, що "вагнерівці" нібито рвуться до Польщі на "екскурсію".

23 липня до Білорусі прибула вже десята колона ПВК "Вагнер". У колоні як мінімум 10 одиниць техніки: КамАЗ-тент, кілька "буханок", мікроавтобус Volkswagen Transporter і не менше шести фур.

Вас також можуть зацікавити новини: