У військовому гарнізоні "Цель" за останній тиждень спостерігається збільшення техніки та обладнання.

Супутникові знімки свідчать про збільшення чисельності особового складу та військової техніки "вагнерівців" у центральній частині Білорусі. Відповідні знімки технологічної компанії Umbra опублікував CNN.

Згідно зі знімками, у військовому гарнізоні "Цель" за останній тиждень спостерігається збільшення техніки та обладнання.

На попередніх знімках, зроблених Maxar Technologies 16 липня, було видно лише близько 10 вантажних автомобілів і п’ять автобусів на одному складі.

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ПВК "Вагнер" у Білорусі - що відомо

Найманці ПВК "Вагнер" почали прибувати в Білорусь в кінці червня. У білоруських телеграм-каналах повідомлялося про рух колон техніки.

Як повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко, станом на 22 липня у Білорусі перебувають приблизно 5 тис. найманців ПВК "Вагнер".

Він наголосив, що така кількість для України безпосередньої загрози не становить, однак Сили оборони повинні бути готові до будь-яких ситуацій.

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