Зазначається, що Захід намагаються налякати.

Влада Російської Федерації продовжує використовувати ескалацію "ядерної" риторики. Головною метою залишається спроба залякати міжнародне співтовариство, щоб Захід відмовився про допомогу Україні.

Аналітики Інституту вивчення війни проаналізували останні заяви російської влади. Зокрема, секретаря Ради Безпеки РФ Миколи Патрушева від 4 листопада, коли він заявив, що Росія вперше в історії має більше ядерних ракет, ніж її "конкуренти".

При цьому він заявив, що безпека Росії буде гарантована на "десятиліття" завдяки її "унікальній стратегічній зброї", як гіперзвукові ракети.

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Крім того, заступник Міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко в той же день заявив, що Росія прийме "всі необхідні військово-технічні запобіжні заходи" у відповідь на модернізацію США винищувачів F-35 для несення ядерної зброї.

Експерти вважають, що Кремль згадує про свій ядерний потенціал у спробах "відмовити" західних партнерів України від представлення нових пакетів військової допомоги.

Ядерні загрози Путіна - останні новини

Держдума РФ одноголосно прийняла закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Пізніше видання ft повідомило, що президент РФ Володимир Путін останнім часом дещо пом'якшив свою риторику щодо використання ядерної зброї, замість цього шукає інші способи використання свого атомного арсеналу для створення загрози заходу.

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