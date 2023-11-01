Як зазначають експерти, Росія зрозуміла, що не придбає друзів, роблячи акцент на своїй ядерній зброї.

Путін останнім часом дещо пом'якшив свою риторику щодо використання ядерної зброї, натомість шукає інші способи використання свого атомного арсеналу для створення загрози Заходу, пише Financial Times.

FT нагадує, що коли Путін вперше зазначив можливість завдати обмеженого ядерного удару по Україні, пообіцявши "використати всі наявні засоби" для захисту завоювань Росії, це викликало напруження серед країн Заходу, і навіть лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї.

Восени минулого року Путін визнав, що не має "політичного чи військового сенсу" використовувати тактичну ядерну зброю, і майже припинив говорити про свій атомний арсенал.

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"Стало зрозуміло, що нікому не подобається ідея залучення ядерної зброї до цієї війни, і була сильна опозиція з боку багатьох країн, у тому числі близьких до Путіна", - пише FT з посиланням на експертів.

Натомість останніми місяцями Росія шукала інші способи використання свого атомного арсеналу як стримувального фактора проти підтримки України Заходом.

Минулого місяця російський парламент дератифікував Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Москва також провела "останнє випробування" нової ракети, яка, за словами Путіна, має потенційно необмежений радіус дії; розмістили тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі; і призупинила свою участь у договорі "Новий старт", останній великій угоді з контролю над озброєннями, яка все ще діє з США.

За словами одного з експертів, Росія розуміла, що не придбає друзів, роблячи акцент на своїй ядерній зброї. Таким чином, дератифікація ДВЗЯВ "була свого роду компромісом між тими, хто хоче міцної палиці, і тими, хто усвідомлює, що це буде контрпродуктивним".

Експерти зазначають, що такі випробування зброї "дозволяють Путіну говорити: у нас є відповідь… Тож це робить його щасливим".

Водночас західні аналітики попереджають, що пом’якшена риторика Путіна не означає, що ядерна загроза зникла.

"Це широко сигналізує про те, що Росія серйозно налаштована на цей конфлікт і що це протистояння із Заходом щодо України підвищує ядерні ризики в Європі", - зазначають вони.

Путін бряцає ядерною зброєю

Минулого тижня Володимир Путін провів тренування сил стратегічного стримування 25 жовтня. На навчаннях крім іншого відпрацьовували "нанесення масованого ядерного удару стратегічними наступальними силами у відповідь на ядерний удар противника".

Раніше Держдума одноголосно прийняла закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ), повідомила прес-служба нижньої палати парламенту.

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