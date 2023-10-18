Проект закону підтримали всі 415 депутатів, які були присутні на засіданні.

Держдума одноголосно прийняла закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ), повідомила прес-служба нижньої палати парламенту.

Проект закону підтримали всі 415 депутатів, які були присутні на засіданні, тих, хто голосували проти і утрималися не виявилося.

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін зазначив, що закон прийнятий "в інтересах всього світу" заради "стабільності, безпеки і справедливості". "Це політика, яку проводить президент", - підкреслив він.

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Відмова РФ від договору про заборону ядерних випробувань

Про те, що Росія може відмовитися від договору про заборону ядерних випробувань, 5 жовтня на засіданні дискусійного клубу "Валдай" заявив президент РФ Володимир Путін. Відразу після цього спікер Держдуми В'ячеслав Володін оголосив, що нижня палата парламенту розгляне відмову від ратифікації договору.

У першому читанні законопроект був прийнятий напередодні, 17 жовтня, а в середу депутати проголосували за нього відразу в другому і третьому читаннях.

У пояснювальній записці до законопроекту говорилося, що договір так і не набув чинності, оскільки Індія, КНДР і Пакистан його не підписали, А США не ратифікували.

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