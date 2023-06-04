Полонених російських військових передадуть Україні.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков не з'явився на зустріч з партизанами Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" для обміну полоненими.

Про це заявили у загальному відеозверненні ЛСР і РДК, зазначивши, що за цей час кількість полонених значно збільшилася.

Вони заявили, що Гладков "не знайшов мужності обміняти свій дорогоцінний час" на життя полонених, так що губернатор більше "не може диктувати їм свої умови".

Також заявляється, що оскільки "губернатор не контролює ситуацію в регіоні", бійці РДК і ЛСР "спілкуватимуться з тими, хто приймає рішення в Москві".

Що стосується полонених російських військових, то заявляється, що їх передадуть Україні.

"Долю цих хлопців ми вже вирішили. Вони будуть передані українській стороні для процедури обміну", - йдеться в заяві.

Раніше РДК і ЛСР взяли російських військових у полон під Білгородом

Вони призначили Білгородському губернатору зустріч у місцевій церкві. заявивши, що віддадуть полонених в обмін на "можливість поспілкуватися".

Спочатку Гладков ніяк не відреагував на пропозицію, проте на неї відгукнувся голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який заявив, що готовий послати на зустріч своїх заступників. Також Пригожин заявив, що готовий приїхати сам, якщо на зустрічі буде Президент України Володимир Зеленський.

Пізніше Гладков прокоментував пропозицію партизан, призначивши зустріч на своїх умовах. При цьому він засумнівався в тому, що полонені живі.

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