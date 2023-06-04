У В'ячеслава Гладкова є кілька годин на роздуми.

Бійцям Легіону "Свобода Росії" і "Російського добровольчого корпусу" вдалося взяти в полон двох солдатів російської регулярної армії в Новій Таволжанці (Бєлгородська область РФ).

У спільному відеозверненні вони закликали губернатора області В'ячеслава Гладкова зустрітися з ними в місцевій церкві для короткої розмови – в обмін на передачу полонених, один з яких, ймовірно, поранений.

"Сьогодні велике православне свято – Трійця. І я пропоную вам обміняти цих полонених всього навсього на пару хвилин спілкування з вами. У храмі, без зброї і без солдатів. Якщо ви сьогодні до 17:00 з'явитеся в храм в Новій Таволжанці, ми, як жест доброї волі, як прийнято казати у нас на батьківщині, обміняємо їх просто на можливість поспілкуватися з вами про долю Росії, непотрібну кровопролитну війну, яка ведеться вже півтора року, а тепер ведеться і на території нашої з вами Батьківщини, вашої Бєлгородської області", – заявив командир РДК Денис Нікітін.

Ситуація в Білгородській області - що потрібно знати

Протягом останніх тижнів "неспокійно" в декількох населених пунктах Бєлгородської області РФ – Шебекіно, Нова Таволжанка, Муром та інших. У них здійснювали рейди російський добровольці з РДК і ЛСР, російська регулярна армія завдавала хаотичних ударів.

Раніще цього місяця бійці заявили про початок другого етапу операції в Бєлгородській області. Повідомлялося, що вони зайшли в район Шебекіно, в тому числі, з танками. До 3 червня повідомлялося, що російська регулярна армія не контролює Шебекіно.

Численні відео, поширені бійцями РДК і ЛСР, показують зіткнення з армією РФ в прикордонних районах.

3 червня ЛСР і РДК запропонували жителям прикордонних населених пунктів Бєлгородської області евакуацію в Україну.

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